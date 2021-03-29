Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки

В субботу 27 марта в Киеве состоялся товарищеский благотворительный матч между киевским и бухарестким "Динамо" , в котором киевляне победили со счетом 3:0.

Матч был организован при непосредственном участии главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.

После поединка фанаты румынского клуба вручили главному тренеру киевлян Мирче Луческу два подарка.

В знак благодарности Луческу получил вымпел румынского клуба, а также собственный портрет, на котором помимо тренера изображены эмблемы бухарестского и киевского "Динамо", а также вписаны имена болельщиков, купивших виртуальные билеты на матч.