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Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки

Премьер-лига
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Один из них вернется в столицу Румынии

Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки

digi sport

Новина українською

В субботу 27 марта в Киеве состоялся товарищеский благотворительный матч между киевским и бухарестким "Динамо", в котором киевляне победили со счетом 3:0.

Матч был организован при непосредственном участии главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.

После поединка фанаты румынского клуба вручили главному тренеру киевлян Мирче Луческу два подарка.

В знак благодарности Луческу получил вымпел румынского клуба, а также собственный портрет, на котором помимо тренера изображены эмблемы бухарестского и киевского "Динамо", а также вписаны имена болельщиков, купивших виртуальные билеты на матч.

"С удовольствием принимаю этот подарок, но хочу отдать его "Динамо" Бухарест, чтобы он был размещен в одном из залов стадиона. Я большую часть своей жизни посвятил бухарестскому "Динамо", так что думаю, портрет может остаться в клубе.

Да, я помню эту фотографию, с которой писали портрет. Судя по моему виду на нем, я был требовательным тренером", - с улыбкой сказал Луческу.

Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки - изображение 1

Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки - изображение 2
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В статье: Мирча Луческу Динамо (Бухарест) Динамо (Киев)
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Источник:
digisport.ro

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