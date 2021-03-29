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Портрет и вымпел. Луческу получил от Динамо Бухарест запоминающиеся подарки
Один из них вернется в столицу Румынии
digi sport
В субботу 27 марта в Киеве состоялся товарищеский
Матч был организован при непосредственном участии главного тренера киевлян Мирчи Луческу, который хочет улучшить финансовое положение своей бывшей команды, которая из-за долгов рискует остаться без лицензии на следующий сезон.
После поединка фанаты румынского клуба вручили главному тренеру киевлян Мирче Луческу два подарка.
В знак благодарности Луческу получил вымпел румынского клуба, а также собственный портрет, на котором помимо тренера изображены эмблемы бухарестского и киевского "Динамо", а также вписаны имена болельщиков, купивших виртуальные билеты на матч.
"С удовольствием принимаю этот подарок, но хочу отдать его "Динамо" Бухарест, чтобы он был размещен в одном из залов стадиона. Я большую часть своей жизни посвятил бухарестскому "Динамо", так что думаю, портрет может остаться в клубе.
Да, я помню эту фотографию, с которой писали портрет. Судя по моему виду на нем, я был требовательным тренером", - с улыбкой сказал Луческу.
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