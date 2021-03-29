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Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек идет на поправку

Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" без сборников начал цикл подготовки к календарной игре чемпионата с "Ворсклой".

Утром 29 марта команда Луиша Каштру провела тренировку длительностью в час.

Отмечается возвращение опорного хавбека Тараса Степаненко: полузащитник "горняков" уже в общей группе. Точные сроки возвращения украинского хавбека на футбольное поле не уточняются.

Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 19:33
Ура! Он тоже вернулся!!!
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