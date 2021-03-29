Степаненко вернулся в общую группу Шахтера

" Шахтер " без сборников начал цикл подготовки к календарной игре чемпионата с "Ворсклой".

Утром 29 марта команда Луиша Каштру провела тренировку длительностью в час.

Отмечается возвращение опорного хавбека Тараса Степаненко: полузащитник "горняков" уже в общей группе. Точные сроки возвращения украинского хавбека на футбольное поле не уточняются.

Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.