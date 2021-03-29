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Степаненко вернулся в общую группу Шахтера
Хавбек идет на поправку
shakhtar.com
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Утром 29 марта команда Луиша Каштру провела тренировку длительностью в час.
Отмечается возвращение опорного хавбека Тараса Степаненко: полузащитник "горняков" уже в общей группе. Точные сроки возвращения украинского хавбека на футбольное поле не уточняются.
Напомним, что Степаненко получил травму в 20-х числах февраля и с тех пор он в заявку "горняков" не попадал.
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Источник:ФК Шахтер
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 19:33
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