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Береза: Не исключаю возможность покупки знака Днепра. Если будет адекватная цена

Премьер-лига
(2 голосов)

О переименовании клуба речь не идет

Береза: Не исключаю возможность покупки знака Днепра. Если будет адекватная цена

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал информацию о возможном переименовании клуба в "СК Днепр".

"Как минимум в прошлом году мы уже были "ФК Днепр" и все остальное. Пока я не рассматривал и не рассматриваю никаких переименований, все будет идти так, как оно сейчас идет.

Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба "Днепр". Если, конечно, будет адекватная цена.

Неофициально разным специалистам, работающим с цветами, лозунгами я дал задание с целью популяризации клуба разработать и предоставить свои предложения. Но ни о каком переименовании речь сейчас не идет", – сказал Береза.

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В статье: СК Днепр-1 Юрий Береза
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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pilips111 (Чернигов)
29.03.2021 в 21:09
Гнида! Ничего святого!
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 21:49
Так он бойцов своих бросил на поле боя в окружении, а сам сье*ался ....
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+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.03.2021 в 20:55
360000 баксов
Ответить
0
0


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