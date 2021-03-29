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Береза: Не исключаю возможность покупки знака Днепра. Если будет адекватная цена
О переименовании клуба речь не идет
Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза прокомментировал информацию о
"Как минимум в прошлом году мы уже были "ФК Днепр" и все остальное. Пока я не рассматривал и не рассматриваю никаких переименований, все будет идти так, как оно сейчас идет.
Я не исключал и не исключаю возможность покупки, например, знака легендарного футбольного клуба "Днепр". Если, конечно, будет адекватная цена.
Неофициально разным специалистам, работающим с цветами, лозунгами я дал задание с целью популяризации клуба разработать и предоставить свои предложения. Но ни о каком переименовании речь сейчас не идет", – сказал Береза.
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