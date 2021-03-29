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Козловский: УАФ на каких-то инопланетных основаниях запретила Руху играть на Арене Львов
Готовили к сборной, а она во Львов не приехала
Президент "
Напомним, что перенос был обусловлен подготовкой "Арены Львов" к матчам сборной Украины, которые в итоге проходят в Киеве.
"Я не вижу никаких глобальных проблем. Хочу успокоить болельщиков – не от нас зависели те субъективные вещи, что произошли. Федерация на каких-то инопланетных, непонятных основаниях запретила нам играть на "Львов Арене". Это их грех, их крест, пусть они сами его несут. Я не буду комментировать, потому что, как показывает практика, сейчас дорого и больно комментировать. Хотят сделать из нас всех глухонемых, но мы поговорим и об этом, но не сегодня.
Заставили нас играть на "Скифе". Еще до матча я понимал, что у нас будут проблемы. Весь футбол в "Десне" построен на физически сильных игроках, они играют немного в другой футбол, чем мы. А у нас команда строится, мы с первых дней принципиально ставили акцент на футболе в одно касание. Нам для этого нужны хорошие газоны и хорошая скорость. Вы видели, как быстро мы играли с "Шахтером" и "Ворсклой", где были хорошие поля.
А здесь мы застряли, как немцы в белорусских болотах. Перешли на 2-3 касания, мяч прыгает, застревает, зажевывается. До матча я говорил, что мы из этого болота не вылезем", – сказал Козловский.
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