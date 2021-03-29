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Козловский: УАФ на каких-то инопланетных основаниях запретила Руху играть на Арене Львов

Премьер-лига
(2 голосов)

Готовили к сборной, а она во Львов не приехала

Козловский: УАФ на каких-то инопланетных основаниях запретила Руху играть на Арене Львов

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский высказался о переносе матча 17-го утра УПЛ с "Десной" (0:4) со стадиона "Арена Львов" на "СКИФ".

Напомним, что перенос был обусловлен подготовкой "Арены Львов" к матчам сборной Украины, которые в итоге проходят в Киеве.

"Я не вижу никаких глобальных проблем. Хочу успокоить болельщиков – не от нас зависели те субъективные вещи, что произошли. Федерация на каких-то инопланетных, непонятных основаниях запретила нам играть на "Львов Арене". Это их грех, их крест, пусть они сами его несут. Я не буду комментировать, потому что, как показывает практика, сейчас дорого и больно комментировать. Хотят сделать из нас всех глухонемых, но мы поговорим и об этом, но не сегодня.

Заставили нас играть на "Скифе". Еще до матча я понимал, что у нас будут проблемы. Весь футбол в "Десне" построен на физически сильных игроках, они играют немного в другой футбол, чем мы. А у нас команда строится, мы с первых дней принципиально ставили акцент на футболе в одно касание. Нам для этого нужны хорошие газоны и хорошая скорость. Вы видели, как быстро мы играли с "Шахтером" и "Ворсклой", где были хорошие поля.

А здесь мы застряли, как немцы в белорусских болотах. Перешли на 2-3 касания, мяч прыгает, застревает, зажевывается. До матча я говорил, что мы из этого болота не вылезем", – сказал Козловский.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Rukh TV

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.03.2021 в 22:25
Как павелко возглавил это УАФ, так у нас не футбол, а кинокомедия.
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+1
0
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Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 21:57
Гандольеры с ФФУ похоже вразнос пошли.... Нахренячили со зборной в Швейцарии, раздают очки шахтьору без игр, другие команды безосновательно лишают очков, судейский беспредел уже на весь мир прогремел, убирают неугодных людей с футбола... Такое при власти Зэка не вытворяли....
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+2
0
sergkir
29.03.2021 в 21:37
Он прав лишь в том, что играть на таком поле категорически нужно запрещать! Огород у бабушки в деревне лучше. Ну должны ж мы стремиться к лучшему, ну или хотя бы соблюдать стандарты газона в УПЛ
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0
-1
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simargl (Чернигов)
29.03.2021 в 20:27
А Десна типа на другом поле с Рухом играла )))?? Плохому танцору ...
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+2
-5
sergkir
29.03.2021 в 21:38
Вопрос не в Десне как ты понял
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+3
0


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