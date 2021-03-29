Премьер-лига
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УПЛ утвердила даты и время начала матчей 21-го тура чемпионата
Расписание матча 21 тура чемпионата
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 21 тура
21 тур
10 апреля (суббота)
Мариуполь - Шахтер 14:00
Динамо - Днепр-1 17:00
Десна - Александрия 19:30
11 апреля (воскресенье)
Ворскла - Львов 14:00
Заря - Ингулец 14:00
Рух - Минай 17:00
Олимпик - Колос 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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