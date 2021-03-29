Бойко не является приоритетной целью для АЕКа - журналист

Голкипер " Динамо " Денис Бойко не является первоочередной целью для АЕКа, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Впрочем, источник не отрицает интерес греческого клуба к игроку.

Напомним, что ранее была информация, что Бойко входит в шорт-лист АЕКа .

Отмечалось, что важным фактором в возможном трансфере может стать связи Вадима Шаблия, агента Дениса, два клиента которого (Чигринский и Данченко) выступают за греческий клуб.

Отметим, что кроме двух вышеназванных украинских легионеров АЕКа за клуб выступает еще один их соотечественник Евгений Шахов.

Контракт между киевским клубом и Бойко рассчитан до 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 1 млн евро. В этом сезоне он провел 2 матча за "Динамо".