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Бойко не является приоритетной целью для АЕКа - журналист
Но интерес не опровергают
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Голкипер "
Впрочем, источник не отрицает интерес греческого клуба к игроку.
Напомним, что ранее была информация, что
Отмечалось, что важным фактором в возможном трансфере может стать связи Вадима Шаблия, агента Дениса, два клиента которого (Чигринский и Данченко) выступают за греческий клуб.
Отметим, что кроме двух вышеназванных украинских легионеров АЕКа за клуб выступает еще один их соотечественник Евгений Шахов.
Контракт между киевским клубом и Бойко рассчитан до 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 1 млн евро. В этом сезоне он провел 2 матча за "Динамо".
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