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Бойко не является приоритетной целью для АЕКа - журналист

Премьер-лига
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Но интерес не опровергают

Бойко не является приоритетной целью для АЕКа - журналист

instagram.com/king_kong_71

Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко не является первоочередной целью для АЕКа, сообщает греческий журналист Яннис Хорианопулос.

Впрочем, источник не отрицает интерес греческого клуба к игроку.

Напомним, что ранее была информация, что Бойко входит в шорт-лист АЕКа.

Отмечалось, что важным фактором в возможном трансфере может стать связи Вадима Шаблия, агента Дениса, два клиента которого (Чигринский и Данченко) выступают за греческий клуб.

Отметим, что кроме двух вышеназванных украинских легионеров АЕКа за клуб выступает еще один их соотечественник Евгений Шахов.

Контракт между киевским клубом и Бойко рассчитан до 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в 1 млн евро. В этом сезоне он провел 2 матча за "Динамо".

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В статье: Денис Бойко АЕК (Афины) Динамо (Киев)
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