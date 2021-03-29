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Сайядманеш третий месяц подряд признается лучшим игроком Зари
Стабильность - признак мастерства
фото - Олександр Приходько
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С солидным отрывом первое место в голосовании занял иранский форвард Аллахъяр Сайадманеш.
Интересно, что Сайадманеш признается лучшим игроком "Зари" третий месяц подряд.
Также отметим, что в марте Аллахъяр провел три поединка в УПЛ, в которых забил два гола.
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Источник:ФК Заря
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