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Сайядманеш третий месяц подряд признается лучшим игроком Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Стабильность - признак мастерства

Сайядманеш третий месяц подряд признается лучшим игроком Зари

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Заря" подвела итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте.

С солидным отрывом первое место в голосовании занял иранский форвард Аллахъяр Сайадманеш.

Интересно, что Сайадманеш признается лучшим игроком "Зари" третий месяц подряд.

Также отметим, что в марте Аллахъяр провел три поединка в УПЛ, в которых забил два гола.

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В статье: Заря (Луганск) Алаххьяр Сайадманеш
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Источник:
ФК Заря

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