Форвард Львова Шина: Любимая команда в Италии? Та, за которую я буду играть

Нападающий " Львова " Шина рассказал о своих симпатиях к итальянской Серии А.

"Я бы хоте играть в Италии. Я много слежу за Серией А, для меня это была бы отличная возможность.

Мне очень нравится Жоао Педро из "Кальяри", мы похожи по манере игры. Также впечатляет Лукаку, но у него несколько другие характеристики.

Любимая команда в Италии? Та, за которую я буду играть.

Луческу? Он отличный тренер. Работая с ним, можно многое улучшить", – сказал Шина.