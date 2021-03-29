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Форвард Львова Шина: Любимая команда в Италии? Та, за которую я буду играть
Нападающий хотел бы попробовать себя в Италии
pfclviv.com
Нападающий "
"Я бы хоте играть в Италии. Я много слежу за Серией А, для меня это была бы отличная возможность.
Мне очень нравится Жоао Педро из "Кальяри", мы похожи по манере игры. Также впечатляет Лукаку, но у него несколько другие характеристики.
Любимая команда в Италии? Та, за которую я буду играть.
Луческу? Он отличный тренер. Работая с ним, можно многое улучшить", – сказал Шина.
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Источник:tuttomercatoweb
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