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Яя Туре: Работа в Олимпике - больше как волонтерская
Он работает в донецком клубе бесплатно
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Ассистент Юрия Калитвинцева в "Олимпике" Яя Туре рассказал почему начал работу в донецком клубе.
- Правда, что работаете в "Олимпике" бесплатно?
– Если честно, да. Это больше как волонтерская работа. Сейчас во всем мире ситуация с ковидом, поэтому достаточно тяжело. Когда я был в Англии, получал такой же вопрос. Но ситуация не о деньгах. Хочу поделиться своим опытом и умениями с игроками, тренерами, командой.
Когда мне сказали, что "Олимпику" нужна моя поддержка и это будет больше как бесплатная помощь, я сказал: "Конечно". Когда приехал и увидел старых друзей, был очень рад, – сказал Туре.
Напомним, что Яя Туре присоединился к "Олимпику" в феврале текущего года.
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