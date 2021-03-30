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Французский новичок Металла получил травму голеностопа

Премьер-лига
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Футболист не смог доиграть поединок против черкасского Днепра (5:0)

Французский новичок Металла получил травму голеностопа

Фото: fcmetal.com.ua

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У полузащитника "Металла" Фареса Балули диагностировано повреждение голеностопа.

Футболист не смог доиграть поединок против черкасского Днепра (5:0). На последних минутах встречи Балули получил болезненный удар по ногам.

Для француза это был дебютный матч в составе "желто-синих". Дебют в новой команде он отметил забитым мячом.

Во вторник он пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны сроки восстановления. Из-за травмы игрок "Металла" досрочно покинул поле, поэтому команде пришлось заканчивать матч в меньшинстве (все пять замен к тому времени уже были сделаны).

Балули присоединился к "Металлу" в начале весны текущего года.Ранее он выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль",

Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги в группе Б "Металл уверенно лидирует. В активе харьковской команды 32 очка после 12 туров.

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В статье: Фарес Балули Металл (Харьков)
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Источник:
ФК Металл

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