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Французский новичок Металла получил травму голеностопа
Футболист не смог доиграть поединок против черкасского Днепра (5:0)
Фото: fcmetal.com.ua
У полузащитника "Металла" Фареса Балули диагностировано повреждение голеностопа.
Футболист не смог доиграть поединок против черкасского Днепра (5:0). На последних минутах встречи Балули получил болезненный удар по ногам.
Для француза это был дебютный матч в составе "желто-синих". Дебют в новой команде он отметил забитым мячом.
Во вторник он пройдет углубленное медобследование, после которого станут известны сроки восстановления. Из-за травмы игрок "Металла" досрочно покинул поле, поэтому команде пришлось заканчивать матч в меньшинстве (все пять замен к тому времени уже были сделаны).
Балули присоединился к "Металлу" в начале весны текущего года.Ранее он выступал за "Лион", "Монако" и "Лилль",
Напомним, что в турнирной таблице Второй лиги в группе Б "Металл уверенно лидирует. В активе харьковской команды 32 очка после 12 туров.
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