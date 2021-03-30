Юрий Панькив - лучший игрок Александрии в марте

"Александрия" подвела итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте 2021.

На звание лучшего игрока месяца претендовали 3 кандидата: полузащитник Максим Третьяков, нападающий Роман Вантух и вратарь Юрий Панькив.

По результатам голосования среди участников, лучшим игроком "Александрии" в этом месяце стал голкипер Юрий Панькив.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Юрий Панькив сыграл в 15-ти матчах, в которых пропустил 15 голов и 5 игр отстоял на ноль.