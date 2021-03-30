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Юрий Панькив - лучший игрок Александрии в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

Он опередил Максима Третьякова и Романа Вантуха

Юрий Панькив - лучший игрок Александрии в марте

Фото: ФК Александрия

Новина українською

"Александрия" подвела итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте 2021.

На звание лучшего игрока месяца претендовали 3 кандидата: полузащитник Максим Третьяков, нападающий Роман Вантух и вратарь Юрий Панькив.

По результатам голосования среди участников, лучшим игроком "Александрии" в этом месяце стал голкипер Юрий Панькив.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах Юрий Панькив сыграл в 15-ти матчах, в которых пропустил 15 голов и 5 игр отстоял на ноль.

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В статье: Юрий Панькив ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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