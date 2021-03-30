Матч между Александрией и Динамо может пройти со зрителями

В рамках 20-тура украинской Премьер-лиги, 4 апреля "Александрия" на своем стадионе сыграет с киевским "Динамо". Начало в 19:30.

По состоянию на 30.03.2021, матч должен состояться в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт александрийцев.

Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Кировоградской области. В связи с этим продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.