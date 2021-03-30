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Матч между Александрией и Динамо может пройти со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Матч между Александрией и Динамо может пройти со зрителями

Фото: ФК Александрия

Новина українською

В рамках 20-тура украинской Премьер-лиги, 4 апреля "Александрия" на своем стадионе сыграет с киевским "Динамо". Начало в 19:30.

По состоянию на 30.03.2021, матч должен состояться в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт александрийцев.

Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Кировоградской области. В связи с этим продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (3)
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granatgranat (Полтава)
30.03.2021 в 14:32
Давай Динамо-вперед за чемпионством!!! Сегодняшнее Динамо-Александрии не остановит!!!
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pofig 50 (Олександрія)
30.03.2021 в 14:21
Ну шо є два варіанти,або рвем Динамо на шмаття,відступати вже нікуди,або летимо далі в прірву 0:5..Чи з глядачами,чи без них..
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ещё не специалист (Кривой Рог)
30.03.2021 в 14:36
краще без глядачів - після 0:5 не так соромно...
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