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Матч между Александрией и Динамо может пройти со зрителями
Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации
Фото: ФК Александрия
В рамках 20-тура украинской Премьер-лиги, 4 апреля "Александрия" на своем стадионе сыграет с киевским "Динамо". Начало в 19:30.
По состоянию на 30.03.2021, матч должен состояться в присутствии зрителей, сообщает официальный сайт александрийцев.
Однако все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Кировоградской области. В связи с этим продажа билетов на поединок начнется не раньше четверга, 1 апреля.
Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.
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