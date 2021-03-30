Степаненко: Никто не знает, как будет вести себя колено в период футбольных нагрузок

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал состояние своего колена.

"Как раньше, уже не будет, потому что там была операция. В общем колено все позволяет мне делать – не чувствую дискомфорта. Тренировки такие, которые провоцируют нагрузки, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Занимаюсь вот уже на протяжении двух недель.

Уже начал тренироваться в общей группе, но занятия были без интенсивности, ведь у ребят игры. Чувствую себя так, что уже могу работать без ограничений и готовиться к ближайшим матчам. Однако не могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что никто не знает, как будет вести себя колено уже в период футбольных нагрузок", - сказал Степаненко.