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Степаненко: Никто не знает, как будет вести себя колено в период футбольных нагрузок
Хавбек "Шахтера" - о последствиях травмы
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал состояние своего колена.
"Как раньше, уже не будет, потому что там была операция. В общем колено все позволяет мне делать – не чувствую дискомфорта. Тренировки такие, которые провоцируют нагрузки, чтобы посмотреть, как колено будет себя вести. Занимаюсь вот уже на протяжении двух недель.
Уже начал тренироваться в общей группе, но занятия были без интенсивности, ведь у ребят игры. Чувствую себя так, что уже могу работать без ограничений и готовиться к ближайшим матчам. Однако не могу сказать со стопроцентной уверенностью, потому что никто не знает, как будет вести себя колено уже в период футбольных нагрузок", - сказал Степаненко.
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