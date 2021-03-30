Олейник: Мой переход из Металлиста в Днепр был ошибкой

Украинский хавбек Денис Олейник рассказал, как и почему он в свое время перешел из "Металлиста" в "Днепр".

Напомним, что в 2011 году это был один из самых громких внутренних трансферов - тогда "Днепр" заплатил конкуренту 10 миллионов долларов.

"Если честно, особо я и не хотел переходить, вопрос по финансам не стоял, потому что "Металлист" давал новый контракт с примерно такими же условиями, как в "Днепре". Для "Металлиста" это была очень хорошая сделка, но они хотели меня сохранить.

Почему я не остался? В контракте хотел прописать клаусулу, что европейский клуб может выкупить мой контракт за 5 миллионов евро. Эта опция не распространялась бы на чемпионаты России и Украины. Харьков был против этой клаусулы, поэтому мы не договорились. Конечно же, сейчас я бы остался. "Металлист" - это моя команда, мне не нужно было оттуда уходить. Я сделал ошибку, которая повлияла на мой рост, развитие, дальнейшие перспективы.

У меня было тогда несколько предложений из Европы. "Фейеноорд" интересовался, "Олимпиакос", когда там был Вальверде, давал за меня три миллиона евро.

Хуанде Рамос? Поначалу, когда я пришел, все было идеально. Потом я где-то дал ему повод, я не идеален – делал ошибки. Первый сезон я провел хороший в "Днепре": я сыграл где-то 60-70 процентов матчей в основном составе, был вторым бомбардиром команды. В первом сезоне забил 7 голов, во втором – два, а в третьем – не играл.

Рамос очень хороший тренер. Мне не подошел его тренировочный процесс. Рамос гонял очень сильно, я был не свежий во время матчей. У Маркевича я всегда играл на свежести, мне нужно, чтобы ноги были "легкие". "Металлист" играл в мой футбол, а "Днепр" - в более силовой футбол", - сказал Олейник.