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УПЛ утвердила дату и время матча Шахтер – Динамо и других поединков 22 тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Расписание матчей 22 тура чемпионата

УПЛ утвердила дату и время матча Шахтер – Динамо и других поединков 22 тура

shakhtar.com

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22 тура УПЛ сезона 2020/21.

22 тур

16 апреля (пятница)

Львов - Александрия 17:00

17 апреля (суббота)

Минай - Десна 14:00

Ворскла - Заря 17:00

Шахтер - Динамо 19:30

18 апреля (воскресенье)

Ингулец - Рух 14:00

Мариуполь - Олимпик 17:00

Колос - Днепр-1 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Водитель трамвая (Бухарест)
30.03.2021 в 20:01
Сейчас полярные снова кукарекать начнут, что тупая павелка назначила матчи Шахтера и Динамо на одно время.
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