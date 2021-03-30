Премьер-лига
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УПЛ утвердила дату и время матча Шахтер – Динамо и других поединков 22 тура
Расписание матчей 22 тура чемпионата
shakhtar.com
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 22 тура
22 тур
16 апреля (пятница)
Львов - Александрия 17:00
17 апреля (суббота)
Минай - Десна 14:00
Ворскла - Заря 17:00
Шахтер - Динамо 19:30
18 апреля (воскресенье)
Ингулец - Рух 14:00
Мариуполь - Олимпик 17:00
Колос - Днепр-1 19:30
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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