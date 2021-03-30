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УПЛ утвердила дату и время начала трех перенесенных матчей чемпионата

Премьер-лига
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Поединки состоятся 21 и 28 апреля

УПЛ утвердила дату и время начала трех перенесенных матчей чемпионата

Новина українською

Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала трех перенесенных матчей УПЛ.

  • Матч 1-го тура "Львов" - "Минай" состоится 21 апреля. Время начала встречи - 14:00.
  • Матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" состоится 28 апреля. Время начала встречи - 17:00.
  • Поединок 18-го тура "Львов" - "Рух" состоится 28 апреля. Время начала встречи - 19:00.
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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Рух (Львов) ФК Минай
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