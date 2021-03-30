Премьер-лига
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УПЛ утвердила дату и время начала трех перенесенных матчей чемпионата
Поединки состоятся 21 и 28 апреля
Дирекция Премьер-Лиги утвердила даты проведения и время начала трех перенесенных матчей
- Матч 1-го тура "Львов" - "Минай" состоится 21 апреля. Время начала встречи - 14:00.
- Матч 10-го тура "Олимпик" - "Заря" состоится 28 апреля. Время начала встречи - 17:00.
- Поединок 18-го тура "Львов" - "Рух" состоится 28 апреля. Время начала встречи - 19:00.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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