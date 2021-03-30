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После отставки Кобина Кополовец прекратил тренироваться с Минаем

Премьер-лига
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Функционер сосредоточится на своих прямых обязанностях

После отставки Кобина Кополовец прекратил тренироваться с Минаем

Новина українською

После ухода в отставку главного тренера "Миная" Василия Кобина, спортивный директор Михаил Кополовец решил сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей.

Как сообщает Meta-ratings, в последние дни 37-летний Кополовец не тренируется, поэтому не участвовал в спарринге "Миная" с венгерской "Кишвардой" во время мартовской паузы в УПЛ.

Скорее всего, ветеран закарпатцев в этом сезоне уже не сыграет, ограничившись выходом на замену в поединке 17 тура с киевским "Динамо".

Также в тренировочном лагере "Миная" отсутствует и полузащитник Алексей Хахлев, который серьезно травмировал руку в матче 19 тура с "Мариуполем".

Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков и имея одну игру в запасе.

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В статье: Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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