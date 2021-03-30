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После отставки Кобина Кополовец прекратил тренироваться с Минаем
Функционер сосредоточится на своих прямых обязанностях
После ухода в отставку главного тренера "
Как сообщает Meta-ratings, в последние дни 37-летний Кополовец не тренируется, поэтому не участвовал в спарринге "Миная" с венгерской "Кишвардой" во время мартовской паузы в УПЛ.
Скорее всего, ветеран закарпатцев в этом сезоне уже не сыграет, ограничившись выходом на замену в поединке 17 тура с киевским "Динамо".
Также в тренировочном лагере "Миная" отсутствует и полузащитник Алексей Хахлев, который серьезно травмировал руку в матче 19 тура с "Мариуполем".
Напомним, что "Минай" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав 14 очков и имея одну игру в запасе.
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