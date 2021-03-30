Сайядманеш после двухлетнего перерыва сыграл за сборную Ирана

19-летний нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш получил игровое время за свою национальную сборную.

Сайяд вышел на замену в составе сборной Ирана в концовке товарищеского матча с Сирией. Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу Ирана, а Аллахьяр за отведенное ему время (вышел на 86-й минуте) результативными действиями отличиться не успел.

Отметим, что это второй матч футболиста за национальную сборную Ирана. В июне 2019 Сайяд сыграл в спарринге все с той же Сирией (5:0) и даже отличился забитым голом.