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Сайядманеш после двухлетнего перерыва сыграл за сборную Ирана
Иранец из Зари вернулся в сборную
zarya-lugansk.com
19-летний нападающий "Зари"
Сайяд вышел на замену в составе сборной Ирана в концовке товарищеского матча с Сирией. Поединок закончился со счетом 3:0 в пользу Ирана, а Аллахьяр за отведенное ему время (вышел на 86-й минуте) результативными действиями отличиться не успел.
Отметим, что это второй матч футболиста за национальную сборную Ирана. В июне 2019 Сайяд сыграл в спарринге все с той же Сирией (5:0) и даже отличился забитым голом.
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