  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дентиньо не намерен продлевать контракт с Шахтером, на горизонте маячит Коринтианс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дентиньо не намерен продлевать контракт с Шахтером, на горизонте маячит Коринтианс

Премьер-лига
(1 голосов)

Еще один бразилец Шахтера скоро может вернуться на родину

Дентиньо не намерен продлевать контракт с Шахтером, на горизонте маячит Коринтианс

Новина українською

32-летний форвард "Шахтера" Дентиньо не собирается продлевать контракт с донецким клубом.

Как сообщает бразильская редакция Yahoo! Sports, "Шахтер" предложил игроку новое соглашение, однако Дентиньо ответил отказом, так как хочет сменить обстановку. Теперь форвард может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

Бразильские СМИ пишут о том, что скорее всего форвард намерен вернуться в родной "Коринтианс", однако в этом случае ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты, так как финансовое положение коринфян на данный момент не самое благополучное.

Напомним, что соглашение Дентиньо с "Шахтером" истекает в ноябре этого года. Ранее "Коринтианс" выходил на "Шахтер" с предложением о трансфере игрока, но донецкий клуб отвечал отказом.

В нынешнем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
30.03.2021 в 22:14
Попутный ветер в спину!!! Реально на шару провёл жизнь в ШД...
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 22:06
С Тайсоном летите вместе! Удачки! Счастливой дороги!
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...