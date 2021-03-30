Дентиньо не намерен продлевать контракт с Шахтером, на горизонте маячит Коринтианс

32-летний форвард "Шахтера" Дентиньо не собирается продлевать контракт с донецким клубом.

Как сообщает бразильская редакция Yahoo! Sports, "Шахтер" предложил игроку новое соглашение, однако Дентиньо ответил отказом, так как хочет сменить обстановку. Теперь форвард может самостоятельно выбирать следующий клуб для продолжения карьеры.

Бразильские СМИ пишут о том, что скорее всего форвард намерен вернуться в родной "Коринтианс", однако в этом случае ему придется пойти на существенное сокращение зарплаты, так как финансовое положение коринфян на данный момент не самое благополучное.

Напомним, что соглашение Дентиньо с "Шахтером" истекает в ноябре этого года. Ранее "Коринтианс" выходил на "Шахтер" с предложением о трансфере игрока, но донецкий клуб отвечал отказом.

В нынешнем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 14 матчей, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.