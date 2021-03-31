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Судейские назначения на 20 тур. Кривушкин рассудит Александрию и Динамо, Монзуль - арбитр ВАР

Премьер-лига
(1 голосов)

Судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ

Судейские назначения на 20 тур. Кривушкин рассудит Александрию и Динамо, Монзуль - арбитр ВАР

ФК Десна

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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 20-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 20-го тура будут работать:

2 апреля (пятница)

Днепр-1 — Львов — Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)

3 апреля (суббота)

Мариуполь — Ингулец — Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Рух — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)

Десна — Олимпик —Александр Шандор (Львов)

4 апреля (воскресенье)

Минай — Колос — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ворскла — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)

Александрия — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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DynamoKiyv (Київ)
31.03.2021 в 01:13
Монзуль. ВАР. ДК Никогда такого не было, и вот опять.
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