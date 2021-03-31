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Судейские назначения на 20 тур. Кривушкин рассудит Александрию и Динамо, Монзуль - арбитр ВАР
Судейские назначения на матчи 20-го тура УПЛ
ФК Десна
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 20-го тура
Главными арбитрами на матчах 20-го тура будут работать:
2 апреля (пятница)
Днепр-1 — Львов — Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР — Евгений Арановский (Киев)
3 апреля (суббота)
Мариуполь — Ингулец — Виталий Романов (Днепр), арбитр ВАР — Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Рух — Заря — Юрий Иванов (Донецкая область)
Десна — Олимпик —Александр Шандор (Львов)
4 апреля (воскресенье)
Минай — Колос — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Ворскла — Шахтер — Сергей Бойко (Киевская область), арбитр ВАР — Денис Шурман (Киевская область)
Александрия — Динамо — Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР — Екатерина Монзуль (Харьков)
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