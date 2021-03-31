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Степаненко: Луческу часто упрекал меня за ошибки, и эта критика застревала в голове как гвоздь в доске

Премьер-лига
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И это, как говорит хавбек, не всегда правильный подход

Степаненко: Луческу часто упрекал меня за ошибки, и эта критика застревала в голове как гвоздь в доске

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о том, как он переживает победы и поражения команды.

"Конечно, когда команда выигрывает кубок - я очень доволен. Если же это просто очередная победа на пути к великой цели, я пытаются сохранять холодный рассудок. Одна хорошо сыгранная игра - не конец. Нужно сразу думать о следующем матче.

Вот почему я радуюсь за успехи команды редко, а вот от проигрышей отхожу очень долго. Часто вспоминаю наше поражение чешскому клубу "Виктория Пльзень". Тот матч стал для меня большим уроком. Команда соперников была уровнем ниже среднего, а мы умудрились ей проиграть в плей-офф Лиги Европы. Тогда я играл в ответном матче и допустил несколько ошибок, которые принесли два гола в наши ворота. Этот случай всегда со мной.

Я очень самокритичен и стараюсь анализировать каждый проигрыш. При Луческу мы разбирали все матчи на мелкие детали. Он часто упрекал за ошибки. И эта критика застревала в моей голове как гвоздь в доске. С одной стороны, такой подход иногда необходим, а с другой - совершенно неправильный. Можно указывать на ошибки, но не нужно обвинять в проигрыше одного человека.

С опытом я понял, чем бы ни занимался - ошибок не избежать. Что остается? Делать выводы, учиться и применять накопленный опыт в жизни. Сейчас я самостоятельно разбираю все матчи команды, особенно если это Лига чемпионов. Главная цель - проанализировать, как я могу улучшить игры в следующий раз. Самокритика дает значительно больше, чем критика извне", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Na chasi

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