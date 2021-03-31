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Голкипер Олимпика: Не люблю судейство в большинстве матчей - судьи ошибаются даже с VAR
Легионер донецкого клуба недоволен украинским судейством
Фото: bfootball.com
Голкипер "Олимпика" Бетим Альими рассказал про адаптацию и о футбольном судействе в Украине.
"Честно говоря, в Украине я чувствую себя очень хорошо, люди вежливые и очень любят футбол. Мне больше всего нравится профессионализм в украинских футбольных клубах, они очень трудолюбивые, следят за всеми деталями тренировок и игры.
В Украине мне нравится, что даже если игрок ошибается в матче, то все его поддерживают и понимают ошибки, которые случаются. Для сравнения, в Косово, где, даже если ты хорошо играешь все матчи, то достаточно небольшой ошибки, чтобы СМИ тебя уничтожили
В повседневной жизни нет ничего, что мне не нравится, а вот в футболе есть моменты. Я не люблю судейство в большинстве матчей. Судьи ошибаются даже с VAR. В Украине созданы лучшие условия для всех участников процесса, чтобы матч прошел идеально, но часто этого не происходит из-за работы арбитров", – сказал Халими.
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