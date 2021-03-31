Агент: С удовольствием хотел бы привезти Миколенко в Италию

Агент футболиста "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко Сергей Серебренников рассказал о ближайших перспективах своего клиента.

"Миколенко – очень молодой игрок и у него уже есть опыт выступлений в Лиге чемпионов и в национальной сборной. С моей точки зрения, он может заиграть в любой команде. К нему много интересов, но честно говоря, пока нет ничего конкретного.

Считаю, что английская Премьер-лига - это лучший шаг в карьере, чем Серия А. Особенно для таких игроков, как Миколенко. Мы говорим о парне с отличными навыками, но который должен многому научиться тактически и психологически. Италия идеально подходит для этого. Мне нравится, как в Италии играют. Для молодежи это как тренировки. Лично с удовольствием хотел бы привезти Миколенко в Италию.

Интерес "Наполи", "Интера" и "Милана"? Это все отличные клубы. И у Миколенко есть качества, чтобы играть в каждом из них, но пока рано о чем-либо говорить", - сказал Серебренников.