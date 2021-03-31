Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Андриевский. Отвечаю на пацана, что переживаю, чтобы Шахтер прошел дальше в еврокубках
Все ради рейтинга УЕФА
Полузащитник "
"Все ли решено в чемпионате? Да еще рано. Мне знакомый пишет: "Можно поздравить с чемпионством?" Куда ты пишешь, скажи мне?! Куда ты пишешь? Даже не хочется ему отвечать после этого.
Ну с каким чемпионством — еще семь туров. Мы верим в себя. У нас в команде мало кто был чемпионом Украины.
Смотрим ли мы матчи "Шахтера"? Я — да. На самом деле, на пацана отвечаю, что переживаю, чтобы "Шахтер" прошел дальше в еврокубках. Потому что понимаю, что от этого зависит наш рейтинг", — отметил Андриевский.
Напомним, что после 19-ти туров в УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на семь пунктов.
Популярное сейчас
- Верес выходит в лидеры, имея два матча в запасе. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Верес - Черноморец. Прогноз и анонс поединка лидеров Первой лиги 31.03.2021
- Преждевременный конец эпохи, или Ярмоленко и Коноплянка, вернитесь!
- Динамо Киев - Динамо Бухарест: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО