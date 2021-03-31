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Андриевский. Отвечаю на пацана, что переживаю, чтобы Шахтер прошел дальше в еврокубках

Премьер-лига
(1 голосов)

Все ради рейтинга УЕФА

Андриевский. Отвечаю на пацана, что переживаю, чтобы Шахтер прошел дальше в еврокубках

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал об интриге в нынешнем сезоне УПЛ, а также заявил, что переживает за "Шахтер" в еврокубках.

"Все ли решено в чемпионате? Да еще рано. Мне знакомый пишет: "Можно поздравить с чемпионством?" Куда ты пишешь, скажи мне?! Куда ты пишешь? Даже не хочется ему отвечать после этого.

Ну с каким чемпионством — еще семь туров. Мы верим в себя. У нас в команде мало кто был чемпионом Украины.

Смотрим ли мы матчи "Шахтера"? Я — да. На самом деле, на пацана отвечаю, что переживаю, чтобы "Шахтер" прошел дальше в еврокубках. Потому что понимаю, что от этого зависит наш рейтинг", — отметил Андриевский.

Напомним, что после 19-ти туров в УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на семь пунктов.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Андриевский
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
31.03.2021 в 18:03
Что за привычка у авторов сайта по частям публиковать интервью человека ??? А фраза отвечаю на пацана .... тут без комментариев
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