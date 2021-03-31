Андриевский. Отвечаю на пацана, что переживаю, чтобы Шахтер прошел дальше в еврокубках

Полузащитник " Динамо " Александр Андриевский рассказал об интриге в нынешнем сезоне УПЛ, а также заявил, что переживает за "Шахтер" в еврокубках.

"Все ли решено в чемпионате? Да еще рано. Мне знакомый пишет: "Можно поздравить с чемпионством?" Куда ты пишешь, скажи мне?! Куда ты пишешь? Даже не хочется ему отвечать после этого.

Ну с каким чемпионством — еще семь туров. Мы верим в себя. У нас в команде мало кто был чемпионом Украины.

Смотрим ли мы матчи "Шахтера"? Я — да. На самом деле, на пацана отвечаю, что переживаю, чтобы "Шахтер" прошел дальше в еврокубках. Потому что понимаю, что от этого зависит наш рейтинг", — отметил Андриевский.

Напомним, что после 19-ти туров в УПЛ "Динамо" опережает "Шахтер" на семь пунктов.