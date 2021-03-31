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Андриевский: Луческу пихает за настрой, Михайличенко редко повышал голос

Премьер-лига
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А вот за ошибки игроков Мирча ничего не говорит

Андриевский: Луческу пихает за настрой, Михайличенко редко повышал голос

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский рассказал о манере поведения главного тренера киевлян Мирчи Луческу, а также об эмоциональности экс-наставника команды Алексея Михайличенко.

- Боятся ли игроки "Динамо" Луческу?

- Не скажу, что боятся, но уважают, конечно. Но он такой, серьезный дядька. Вот даже когда мы последний матч играли с "Рухом", то он кричал. И те, кто на замене, попали под это. Мы вышли чаек выпить, на расслабухе, он кричит, мол, что вы здесь стоите, чего ждете? А если вам сейчас будет нужно выйти на поле, а вы не готовы? В таком плане. Ушли быстро. Я даже не успел в туалет сходить, терпел потом.

Он, в основном, за настрой пихает. Мол, почему расслабленные, за такие моменты. За ошибки он вообще ничего не говорит. Он говорит, что все ошибаются. Но важно выходить с настроем на каждый матч.

- Михайличенко мог наорать на вас?

– От него такого не было. Редко было, что он повышал голос. Он более спокойный. Второй тренер – Евтушенко – он такой же. Наверное, еще спокойнее был. Поэтому криков вообще не было.

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В статье: Мирча Луческу Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Александр Андриевский
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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