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TMW: Майконом интересуются итальянские и испанские клубы

Премьер-лига
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Но без конкретики

TMW: Майконом интересуются итальянские и испанские клубы

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Майкон летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Tuttomercatoweb, футболистом интересуются некоторые клубы Италии и Испании.

Названия клубов источник не дает, лишь упоминает "Наполи", который интересовался бразильцем еще до его перехода в "Шахтер".

Отметим, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до лета 2023-го. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Майкон де Андраде
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Источник:
tuttomercatoweb

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