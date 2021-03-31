TMW: Майконом интересуются итальянские и испанские клубы

Полузащитник " Шахтера " Майкон летом может сменить клубную прописку.

Как сообщает Tuttomercatoweb, футболистом интересуются некоторые клубы Италии и Испании.

Названия клубов источник не дает, лишь упоминает "Наполи", который интересовался бразильцем еще до его перехода в "Шахтер".

Отметим, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до лета 2023-го. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро

В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.