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TMW: Майконом интересуются итальянские и испанские клубы
Но без конкретики
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полузащитник "
Как сообщает Tuttomercatoweb, футболистом интересуются некоторые клубы Италии и Испании.
Названия клубов источник не дает, лишь упоминает "Наполи", который интересовался бразильцем еще до его перехода в "Шахтер".
Отметим, что контракт Майкона с "горняками" рассчитан до лета 2023-го. Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро
В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
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