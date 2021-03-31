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Олимпик подписал ивуарийского опорника из Тамбова
Джео Экра - игрок Олимпика
olimpik.com.ua
Донецкий "
Контракт с хавбеком подписан на 3 года, (до мая 2024), в новой команде футболист будет играть под №55.
Экра начинал карьеру в родном Кот-д'Ивуаре. В европейском футболе поиграл в составе молдавского "Саксана" и в армянском клубе "Ноа Ереван".
Последним клубом футболиста был российский "Тамбов", где, впрочем, ни одного матча за первую команду хавбек не сыграл.
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Источник:ФК Олимпик
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Комментарии (3)
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