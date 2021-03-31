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Олимпик подписал ивуарийского опорника из Тамбова

Премьер-лига
(1 голосов)

Джео Экра - игрок Олимпика

Олимпик подписал ивуарийского опорника из Тамбова

olimpik.com.ua

Новина українською

Донецкий "Олимпик" усилил среднюю линию 22-летним ивуарийским опорным полузащитником Джео Экра.

Контракт с хавбеком подписан на 3 года, (до мая 2024), в новой команде футболист будет играть под №55.

Экра начинал карьеру в родном Кот-д'Ивуаре. В европейском футболе поиграл в составе молдавского "Саксана" и в армянском клубе "Ноа Ереван".

Последним клубом футболиста был российский "Тамбов", где, впрочем, ни одного матча за первую команду хавбек не сыграл.

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В статье: Олимпик (Донецк) Джео Экра
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 22:52
Это усиление Олимпика или самого игрока?
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Liverpool 333 (Кировоград )
31.03.2021 в 22:38
Как это можно называть усилением???
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Maksrovnii (Днепр)
31.03.2021 в 22:33
Как они его нашли ?
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