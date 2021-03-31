Олимпик подписал ивуарийского опорника из Тамбова

Донецкий " Олимпик " усилил среднюю линию 22-летним ивуарийским опорным полузащитником Джео Экра.

Контракт с хавбеком подписан на 3 года, (до мая 2024), в новой команде футболист будет играть под №55.

Экра начинал карьеру в родном Кот-д'Ивуаре. В европейском футболе поиграл в составе молдавского "Саксана" и в армянском клубе "Ноа Ереван".

Последним клубом футболиста был российский "Тамбов", где, впрочем, ни одного матча за первую команду хавбек не сыграл.