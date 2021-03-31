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Сан-Паулу остался должен Динамо за Че Че 3,25 млн евро. Клубы ведут переговоры
Бразильский клуб хочет избежать санкций от ФИФА
"Сан-Паулу" ведет переговоры с киевским "
По информации источника, руководство бразильского клуба хочет избежать санкций от ФИФА, куда обратилось "Динамо", которое требует от "Сан-Паулу" погасить долг в размере 3,25 миллиона евро.
Напомним, что "Сан-Паулу" выкупил Че Че у "Динамо" в начале 2019 года. Стороны договорились о выплате 5 миллионов частями, но "Динамо" пока что получило только 1,75 миллиона.
Че Че выступал за киевлян в течение полугода в сезоне 2018/19 и за это время сыграл в 16 матчах, отдав одну результативную передачу.
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