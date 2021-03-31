Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не футболом единым. Селезнев показал свое мастерство в хоккее - ВИДЕО
Зазывает на матчи плей-офф УХЛ
instagram.com/e_seleznev
Как известно, опальный форвард "Колоса"
При этом нападающий находит время и для хоккея, об увлечении которым известно уже давно.
Так, Евгений похвастался своим мастерством на видео, а заодно призвал всех смотреть плей-офф УХЛ:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Отбор к ЧМ-2022. Украина - Казахстан 1:1. Насмешили, или Наказание за расхлябанность
- Украина – Казахстан 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
- Верес - Черноморец 4:0. Следующая станция - УПЛ?
- Жерсон Родригес забил в ворота сборной Португалии
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:04
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...