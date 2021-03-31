Не футболом единым. Селезнев показал свое мастерство в хоккее - ВИДЕО

Как известно, опальный форвард "Колоса" Евгений Селезнев не тренируется со своей командой и поддерживает форму самостоятельно.

При этом нападающий находит время и для хоккея, об увлечении которым известно уже давно.

Так, Евгений похвастался своим мастерством на видео, а заодно призвал всех смотреть плей-офф УХЛ: