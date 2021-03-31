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Не футболом единым. Селезнев показал свое мастерство в хоккее - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Зазывает на матчи плей-офф УХЛ

Не футболом единым. Селезнев показал свое мастерство в хоккее - ВИДЕО

instagram.com/e_seleznev

Новина українською

Как известно, опальный форвард "Колоса" Евгений Селезнев не тренируется со своей командой и поддерживает форму самостоятельно.

При этом нападающий находит время и для хоккея, об увлечении которым известно уже давно.

Так, Евгений похвастался своим мастерством на видео, а заодно призвал всех смотреть плей-офф УХЛ:

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В статье: Евгений Селезне Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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alex69 (Париж)
01.04.2021 в 00:04
Клоун
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