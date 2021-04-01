Агент Дентиньо обсудит с руководством клуба будущее игрока в Шахтере

Агент бразильского футболиста "Шахтера" Дентиньо Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует провести встречу с руководством донецкого клуба. Он обсудит ряд вопросов, в том числе и потенциально новый контракт для своего клиента.

"Скоро у нас должна состояться встреча с "Шахтером", потому что Дентиньо очень важный игрок в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет на повестке дня. В любом случае я внимательно оцениваю рынок. Все, что связано с "Коринтиансом" в отношении Дентиньо – это все из-за истории, которая связывает его с этим клубом", - сказал Жилберто Силва.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что Дентиньо намерен вернуться в родной "Коринтианс".