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Агент Дентиньо обсудит с руководством клуба будущее игрока в Шахтере
Бразильский футболист может подписать еще новый контракт с "горняками"
shakhtar.com
Агент бразильского футболиста "Шахтера" Дентиньо Жилберто Силва рассказал, что в ближайшее время планирует провести встречу с руководством донецкого клуба. Он обсудит ряд вопросов, в том числе и потенциально новый контракт для своего клиента.
"Скоро у нас должна состояться встреча с "Шахтером", потому что Дентиньо очень важный игрок в этом сезоне. Возможность продления контракта также будет на повестке дня. В любом случае я внимательно оцениваю рынок. Все, что связано с "Коринтиансом" в отношении Дентиньо – это все из-за истории, которая связывает его с этим клубом", - сказал Жилберто Силва.
Отметим, что ранее СМИ писали о том, что Дентиньо намерен вернуться в родной "Коринтианс".
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