Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ

"ТаТоТаке" представил письма по делу, которое КДК рассматривает относительно президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

В первом письме сообщается, что Гельзин звонил по WhatsApp исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и утверждал, что представители "Миная" поставили 10 тысяч условных единиц на матч с "Олимпиком" в 16-м туре.

Тогда Гельзин также добавил, что если судейский беспредел в том матче не прекратится, он сделает заявление для прессы о предвзятости арбитров и обстоятельств, которые это подтверждают.

Отметим, что по итогу 16-го тура Минай (2:1) выиграли тот матч благодаря двум голам с пенальти, как минимум один из которых эксперты признали несправедливо назначенным.

Письма датируются 1 и 3 марта 2021 года.

После этого к Гельзину обратился глава комитета этики и честной игры Франческо Баранка, который сообщил, что звонок президента "Олимпика" будет рассмотрен по факту неуважения к арбитрам и несообщения КДК о нарушениях со стороны "Миная", он охарактеризован "как возможное применение способа, который может повлиять на ход и результат матча".