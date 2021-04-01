  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Ставка была на победу. Минай выиграли тот матч благодаря двум голам с пенальти

Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

"ТаТоТаке" представил письма по делу, которое КДК рассматривает относительно президента "Олимпика" Владислава Гельзина.

В первом письме сообщается, что Гельзин звонил по WhatsApp исполнительному директору УПЛ Евгению Дикому и утверждал, что представители "Миная" поставили 10 тысяч условных единиц на матч с "Олимпиком" в 16-м туре.

Тогда Гельзин также добавил, что если судейский беспредел в том матче не прекратится, он сделает заявление для прессы о предвзятости арбитров и обстоятельств, которые это подтверждают.

Отметим, что по итогу 16-го тура Минай (2:1) выиграли тот матч благодаря двум голам с пенальти, как минимум один из которых эксперты признали несправедливо назначенным.

Письма датируются 1 и 3 марта 2021 года.

Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ - изображение 1

После этого к Гельзину обратился глава комитета этики и честной игры Франческо Баранка, который сообщил, что звонок президента "Олимпика" будет рассмотрен по факту неуважения к арбитрам и несообщения КДК о нарушениях со стороны "Миная", он охарактеризован "как возможное применение способа, который может повлиять на ход и результат матча".

Во время матча Минай - Олимпик Гельзин сообщил УПЛ о сделанной закарпатцами ставке на результат - СМИ - изображение 2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Лучано Лучи
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.04.2021 в 15:59
І яка була реакція?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...