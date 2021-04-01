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СМИ: Гельзина не отлучат от футбола, все обойдется штрафом
Заседание перенесли еще на неделю
Первое заседание КДК УАФ по скандалу Владислава Гельзина, на котором должны были рассматривать поведение президента после скандального матча против "Шахтера", не состоялось ввиду коронавирусной болезни президента "
Планировалось, что вердикт будет объявлен неделей позже, первого апреля. Но и сегодня заседание не состоялось. Вероятно, оно состоится через неделю, в следующий четверг.
По информации Sport.ua, пожизненного отлучения, о чем ратовал для Гельзина глава Комитета этики и честной игры УАФ Баранка, не будет. Скорее всего, Гельзину присудят большой денежный штраф. И якобы сейчас "высокие договаривающиеся стороны" решают, какой именно должна быть окончательная сумма этого штрафа.
Напомним, что Владислав Гельзин после матча с "Шахтером" (0:1) в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам телеканалов.
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