Тайсон продолжает тренироваться с дублем Шахтера

Донецкий " Шахтер " продолжает подготовку к игре 20 тура УПЛ против "Ворсклы".

Сегодня к "горнякам" присоединились игроки сборной Украины. У них будет восстановительная тренировка. Завтра вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон, который забил гол в ворота Молдавии.

Отмечается, что по-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном, который продолжает находиться вне состава первой команды.

Несмотря на сообщения в бразильской прессе о переходе игрока в "Интернасьональ" до конца этой недели , в эти дни футболист тренируется в дубле и к матчу с "Ворсклой" готовиться с основой не будет.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится в воскресенье 4 апреля и начнется в 17:00.