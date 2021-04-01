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Тайсон продолжает тренироваться с дублем Шахтера
Горняки готовятся к Ворскле
Шахтар / Автор невідомий
Донецкий "
Сегодня к "горнякам" присоединились игроки сборной Украины. У них будет восстановительная тренировка. Завтра вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон, который забил гол в ворота Молдавии.
Отмечается, что по-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном, который продолжает находиться вне состава первой команды.
Несмотря на сообщения в бразильской прессе о
Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится в воскресенье 4 апреля и начнется в 17:00.
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