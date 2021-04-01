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Тайсон продолжает тренироваться с дублем Шахтера

Премьер-лига
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Горняки готовятся к Ворскле

Тайсон продолжает тренироваться с дублем Шахтера

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку к игре 20 тура УПЛ против "Ворсклы".

Сегодня к "горнякам" присоединились игроки сборной Украины. У них будет восстановительная тренировка. Завтра вернется в Киев из расположения сборной Израиля Манор Соломон, который забил гол в ворота Молдавии.

Отмечается, что по-прежнему не изменилась ситуация с бразильским легионером Тайсоном, который продолжает находиться вне состава первой команды.

Несмотря на сообщения в бразильской прессе о переходе игрока в "Интернасьональ" до конца этой недели, в эти дни футболист тренируется в дубле и к матчу с "Ворсклой" готовиться с основой не будет.

Напомним, что матч "Ворскла" – "Шахтер" состоится в воскресенье 4 апреля и начнется в 17:00.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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