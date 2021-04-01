  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Матч Александрия - Динамо пройдет со зрителями
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матч Александрия - Динамо пройдет со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия начала реализацию билетов на поединок

Официально: Матч Александрия - Динамо пройдет со зрителями

fco.com.ua

Новина українською

В рамках 20-тура украинской Премьер-лиги, 4 апреля "Александрия" на своем стадионе сыграет с киевским "Динамо". Начало в 19:30.

Как сообщает официальный сайт "горожан", матч пройдет со зрителями.

Клуб уже начал реализацию билетов, которые на данный момент продаются только онлайн. Билеты в кассах можно будет купить только в день матча.

Стоимость билетов - 40 гривен.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Александрия

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
01.04.2021 в 18:34
Какие маладцы. Французы третий локдаун с субботы вводят. Немцы на пороге ужесточения . А мы идём футбол смотреть..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...