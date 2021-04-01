Официально: Матч Александрия - Динамо пройдет со зрителями

В рамках 20-тура украинской Премьер-лиги , 4 апреля "Александрия" на своем стадионе сыграет с киевским "Динамо". Начало в 19:30.

Как сообщает официальный сайт "горожан", матч пройдет со зрителями.

Клуб уже начал реализацию билетов, которые на данный момент продаются только онлайн. Билеты в кассах можно будет купить только в день матча.

Стоимость билетов - 40 гривен.

Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.