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Официально: Матч Александрия - Динамо пройдет со зрителями
Александрия начала реализацию билетов на поединок
fco.com.ua
В рамках 20-тура украинской
Как сообщает официальный сайт "горожан", матч пройдет со зрителями.
Клуб уже начал реализацию билетов, которые на данный момент продаются только онлайн. Билеты в кассах можно будет купить только в день матча.
Стоимость билетов - 40 гривен.
Напомним, что после 19-ти туров в турнирной таблице УПЛ "Александрия" занимает 7-е место, в активе клуба 26 очков. Киевское "Динамо" лидирует, набрав 46.
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