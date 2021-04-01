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Агент: После матчей с Реалом Тете интересовались Милан, Рома и Бавария

Премьер-лига
(1 голосов)

Но бразилец хочет раскрыться в Шахтере

Агент: После матчей с Реалом Тете интересовались Милан, Рома и Бавария

shakhtar.com

Новина українською

Агент игрока "Шахтера" Тете Пабло Буэно рассказал, какие клубы интересовались игроком после матчей ЛЧ с "Реалом".

- Много звонков от других клубов было после противостояния с "Реалом"?

- Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в "Шахтере". Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия, напоминающие о родном Порту-Алегри.

- Писали, что "Милан" интересовался Тете..

- Один из первых.

- Римская "Рома"?

- Также, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в "Шахтере".

- Бавария?

- Также интересовалась.

- У вас в контракте с "Шахтером" прописана клаусула в 150 млн. Это невероятные деньги...

- У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?

- Можно сказать, что есть мечта играть в "Реале"?

- Нет, но сегодня "Реал" - один из величайших клубов в мире. Он хочет просто расти пока. Есть мечта когда играть в Англии. Это лучший чемпионат в мире. Но пока нам надо помочь "Шахтеру". Вы видели только 30% возможностей Тете.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 20:06
Відмовили Мілану, Ромі і Баварії - от загинає... ))
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