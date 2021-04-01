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Агент: После матчей с Реалом Тете интересовались Милан, Рома и Бавария
Но бразилец хочет раскрыться в Шахтере
shakhtar.com
Агент игрока "
- Много звонков от других клубов было после противостояния с "Реалом"?
- Интерес был от многих клубов, приезжали скауты и представители. Но Тете счастлив в "Шахтере". Его мысли связаны именно с этим клубом. Он счастлив в Украине. Год назад Тете женился на украинке Тане. И ему очень импонирует ваш ритм жизни и климатические условия, напоминающие о родном Порту-Алегри.
- Писали, что "Милан" интересовался Тете..
- Один из первых.
- Римская "Рома"?
- Также, но всем ответ один и тот же: мы хотим проявить себя в "Шахтере".
- Бавария?
- Также интересовалась.
- У вас в контракте с "Шахтером" прописана клаусула в 150 млн. Это невероятные деньги...
- У него есть все качества, которые нужны топ-клубам: он молодой, быстрый, техничный, нет страха, обладает многими физическими навыками. Сколько должен стоить такой игрок?
- Можно сказать, что есть мечта играть в "Реале"?
- Нет, но сегодня "Реал" - один из величайших клубов в мире. Он хочет просто расти пока. Есть мечта когда играть в Англии. Это лучший чемпионат в мире. Но пока нам надо помочь "Шахтеру". Вы видели только 30% возможностей Тете.
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