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Колос объявил имя лучшего игрока команды в марте
И это не Селезнев
koloskovalivka.com
"
Первое место в голосовании занял форвард Владимир Лысенко. Для игрока это первый такой приз в "Колосе".
Напомним, что в марте Лысенко сыграл 4 матча, в которых забил 2 гола.
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Источник:ФК Колос
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