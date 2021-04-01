  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос объявил имя лучшего игрока команды в марте
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос объявил имя лучшего игрока команды в марте

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не Селезнев

Колос объявил имя лучшего игрока команды в марте

koloskovalivka.com

Новина українською

"Колос" подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте.

Первое место в голосовании занял форвард Владимир Лысенко. Для игрока это первый такой приз в "Колосе".

Напомним, что в марте Лысенко сыграл 4 матча, в которых забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Лысенко Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...