Колос объявил имя лучшего игрока команды в марте

" Колос " подвел итоги голосования болельщиков, которые выбирали лучшего игрока команды в марте.

Первое место в голосовании занял форвард Владимир Лысенко. Для игрока это первый такой приз в "Колосе".

Напомним, что в марте Лысенко сыграл 4 матча, в которых забил 2 гола.