Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер за переподписание контрактов с Додо и Маркосом Антонио заплатил агентам 3,35 млн евро
Удержали перспективных бразильцев
shakhtar.com
УАФ опубликовала финансовый отчет по платежам касательно деятельности посредников за период с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021.
Общая сумма выплаченных посредникам денег составила 3,35 млн евро и 427,8 тысячи гривен.
Интересно, что 3.35 млн евро заплатил один клуб - донецкий "
Также 242,3 тысячи гривен получил от "Риги" посредник Владимира Баенко в феврале 2019 года, когда латвийский клуб расстался с украинским игроком.
Также все тот же агент (Карагодин Максим) получил 185,5 тысяч гривен от "Карпат" за "консультационные услуги".
Популярное сейчас
- (Анти) Герой футбольного дня. Жуниор Мораес
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Стал известен лучший игрок матча Украина - Казахстан
- СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Исторический день для нашей семьи. Влада Седан поздравила мужа и сборную Украины