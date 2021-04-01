Шахтер за переподписание контрактов с Додо и Маркосом Антонио заплатил агентам 3,35 млн евро

УАФ опубликовала финансовый отчет по платежам касательно деятельности посредников за период с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021.

Общая сумма выплаченных посредникам денег составила 3,35 млн евро и 427,8 тысячи гривен.

Интересно, что 3.35 млн евро заплатил один клуб - донецкий " Шахтер ". 3 млн евро "горняки" выплатили представителям Додо и еще 350 тысяч – представителям Маркоса Антонио. С помощью посредников бразильцы переподписали соглашения с "горняками" в сентябре и августе 2020 года соответственно.

Также 242,3 тысячи гривен получил от "Риги" посредник Владимира Баенко в феврале 2019 года, когда латвийский клуб расстался с украинским игроком.

Также все тот же агент (Карагодин Максим) получил 185,5 тысяч гривен от "Карпат" за "консультационные услуги".