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Шахтер за переподписание контрактов с Додо и Маркосом Антонио заплатил агентам 3,35 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Удержали перспективных бразильцев

Шахтер за переподписание контрактов с Додо и Маркосом Антонио заплатил агентам 3,35 млн евро

shakhtar.com

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УАФ опубликовала финансовый отчет по платежам касательно деятельности посредников за период с 1 апреля 2020 по 31 марта 2021.

Общая сумма выплаченных посредникам денег составила 3,35 млн евро и 427,8 тысячи гривен.

Интересно, что 3.35 млн евро заплатил один клуб - донецкий "Шахтер". 3 млн евро "горняки" выплатили представителям Додо и еще 350 тысяч – представителям Маркоса Антонио. С помощью посредников бразильцы переподписали соглашения с "горняками" в сентябре и августе 2020 года соответственно.

Также 242,3 тысячи гривен получил от "Риги" посредник Владимира Баенко в феврале 2019 года, когда латвийский клуб расстался с украинским игроком.

Также все тот же агент (Карагодин Максим) получил 185,5 тысяч гривен от "Карпат" за "консультационные услуги".

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо Карпаты (Львов) Маркос Антонио
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
01.04.2021 в 20:07
потім через 3-4 роки продадуть за 15-20 лям і ніхто не згадає про такі дрібниці як зарплата кожного року чи відступні агентам.
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