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Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка
И точка эта не в пользу игрока
koloskovalivka.com
Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что опальный форвард "
"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи согласия не достигли.
Игрок и далее будет вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", — написал источник.
Напомним, что Селезнев был отчислен из команды на турецком сборе за нарушение режима. Сам Евгений обвинения отвергает.
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