Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что опальный форвард " Колоса " Евгений Селезнев провел встречу с главным тренером Русланом Костышиным.

"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи согласия не достигли.

Игрок и далее будет вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", — написал источник.