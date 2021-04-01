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Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка

Премьер-лига
(2 голосов)

И точка эта не в пользу игрока

Журналист: Селезнев встретился с Костышиным. Похоже, в истории поставлена точка

koloskovalivka.com

Новина українською

Журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас сообщил о том, что опальный форвард "Колоса" Евгений Селезнев провел встречу с главным тренером Русланом Костышиным.

"Долгожданная трехсторонняя встреча в ковалевском формате состоялась. Костышин и Селезнев наконец посмотрели друг другу в глаза. Но даже в присутствии президента Засухи согласия не достигли.

Игрок и далее будет вне команды и без зарплаты. Похоже, это окончательная точка в истории", — написал источник.

Напомним, что Селезнев был отчислен из команды на турецком сборе за нарушение режима. Сам Евгений обвинения отвергает.

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В статье: Евгений Селезнев Руслан Костышин Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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pilips111 (Чернигов)
01.04.2021 в 21:19
Алкан, иди на пенсию, жмотяра
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+2
0
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donkrot (Донецк)
01.04.2021 в 21:39
В Олимпик пусть идёт, как раз его быдлоклуб
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0
-2
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satellite (Харьков)
01.04.2021 в 21:09
Ничего другого и быть не должно было!!!
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+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 20:59
Даже тренер сельской команды в адеквате не связываться с придурками. А тренер сборной Украины даже после позора с казахами этого не понимает.
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+3
-1


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