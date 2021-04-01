Фильм "Бухал и Шастал", это была бы комедия - вингер Александрии рассказал о своем лучшем друге в команде

Вингер " Александрии " Дмитрий Шастал рассказал о своей дружбе с одноклубником Глебом Бухалом.

- Ты говорил, что знаком с игроком "Александрии" Глебом Бухалом с детства, расскажи поподробнее.

- Да, все верно, мы играли вместе в "Динамо". Честно говоря, не помню со скольки лет, мы с ним были в разных составах. Первый, второй, формальности, но точно выходит десять лет. Затем с "Динамо" мы перешли в другой киевский клуб - ФК "Киев" назывался -, ну, детская школа. Мы с ним 60% детской школы провели вместе, приятельствовали, родители наши знакомы между собой. Не сказал бы, что мы в детстве дружили, созванивались каждый день, но с тренировки ездили вместе домой, нам вообще было в одну сторону. Сейчас мы больше дружим, в команде друг с другом больше всего общаемся.

- Если бы был снят фильм с участием Бухала и Шастала, о чем бы он был? И жанр?

- О чем бы был фильм? Надо подумать, я понимаю к чему ты ведешь, к нашим фамилиям (смеется - прим.). О, давай так: это было что-то похожее на "Мальчишник в Вегасе", но "Мальчишник в Александрии", что-то такое (смеется - прим.). Из-за наших фамилий, Бухал и Шастал. Если бы люди посмотрели, кто в главных ролях, то вопрос бы отпал сразу. Потому что фильм про похмелье, Бухал и Шастал, это была бы комедия. Драмы и так много в жизни.

- С кем ты больше всего дружишь в "Александрии" и почему?

- С Глебом Бухалом больше дружу. Даже если бы мы не были знакомы, то все равно похожи по мышлению, мировоззрению, настроению. Как говорится по-английски - "soul mate", по характеру бы подошли.

- Какие твои любимые фильмы?

- Понравился фильм "Фокус" с Уиллом Смитом и Робби, еще летом был классный фильм "Джентльмены".