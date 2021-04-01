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Шахтер предложит за Винисиуса Тобиаса 5,5 млн евро
Также на кону дальнейшее будущее Тайсона
Фото: Рикардо Дуарте/Inter Disclosure
Донецкий "
Как сообщает Rádio Bandeirantes, "горняки" предложат за 17-летнего парня 5,5 млн евро.
В "Интере" также рассматривают вариант с продажей Винисиуса в "Шахтер" как возможность досрочно вернуть Тайсона.
На данный момент переговоры ведутся на уровне агентов.
Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" хочет получить за Тобиаса не менее 10 млн евро. При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.
Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".
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