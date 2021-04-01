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Шахтер предложит за Винисиуса Тобиаса 5,5 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Также на кону дальнейшее будущее Тайсона

Шахтер предложит за Винисиуса Тобиаса 5,5 млн евро

Фото: Рикардо Дуарте/Inter Disclosure

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает работать в направлении трансфера защитника "Интенасьонала" Винисиуса Тобиаса.

Как сообщает Rádio Bandeirantes, "горняки" предложат за 17-летнего парня 5,5 млн евро.

В "Интере" также рассматривают вариант с продажей Винисиуса в "Шахтер" как возможность досрочно вернуть Тайсона.

На данный момент переговоры ведутся на уровне агентов.

Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" хочет получить за Тобиаса не менее 10 млн евро. При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.

Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Источник:
zona mista

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.04.2021 в 01:05
скільки можно вже цих макак тягнути сюди
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