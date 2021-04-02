20-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Уже сегодня стартует очередной, 20-й тур УПЛ , который пройдет на выходных.

Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

2 апреля, пятница

19:00 . "Днепр-1" — "Львов" - УНИАН

3 апреля, суббота

14:00. "Мариуполь" — "Ингулец" – Футбол 2

17:00. "Рух — "Заря" — Футбол 2

19:30. "Десна — "Олимпик" — Футбол 2

4 апреля, воскресенье

14:00. "Минай" — "Колос" — Футбол 1

17:00. "Ворскла" — "Шахтер" — Футбол 1

19:30. "Александрия" — "Динамо" — Футбол 1

Также отметим, что матч "Днепр-1" — "Львов" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.