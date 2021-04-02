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20-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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УПЛ возвращается

20-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

ffu.ua

Новина українською

Уже сегодня стартует очередной, 20-й тур УПЛ, который пройдет на выходных.

Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

2 апреля, пятница

19:00 . "Днепр-1" — "Львов" - УНИАН

3 апреля, суббота

14:00. "Мариуполь" — "Ингулец" – Футбол 2

17:00. "Рух — "Заря" — Футбол 2

19:30. "Десна — "Олимпик" — Футбол 2

4 апреля, воскресенье

14:00. "Минай" — "Колос" — Футбол 1

17:00. "Ворскла" — "Шахтер" — Футбол 1

19:30. "Александрия" — "Динамо" — Футбол 1

Также отметим, что матч "Днепр-1" — "Львов" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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