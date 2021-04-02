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20-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
УПЛ возвращается
ffu.ua
Уже сегодня стартует очередной, 20-й тур
Вашему вниманию расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
2 апреля, пятница
19:00 . "Днепр-1" — "Львов" - УНИАН
3 апреля, суббота
14:00. "Мариуполь" — "Ингулец" – Футбол 2
17:00. "Рух — "Заря" — Футбол 2
19:30. "Десна — "Олимпик" — Футбол 2
4 апреля, воскресенье
14:00. "Минай" — "Колос" — Футбол 1
17:00. "Ворскла" — "Шахтер" — Футбол 1
19:30. "Александрия" — "Динамо" — Футбол 1
Также отметим, что матч "Днепр-1" — "Львов" можно будет посмотреть в прямом эфире на youtube-канале Football Hub.
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