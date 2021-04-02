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Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21
Он отличился двумя голами за сборную Люксембурга
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес попал в команду недели FIFA 21
Родригес отличился двумя голами за сборную Люксембурга в стартовых отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года. Он забил победный гол в ворота Ирландии (1:0) и отличился в матче против Португалии (1:3).
Отметим, что в символическую сборную недели FIFA 21 попал нападающий сборной Финляндии Теему Пукки, который забил в ворота Украины (1:1).
В текущем сезоне во всех турнирах в составе "бело-синих" Жерсон провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
A big week in qualifying. ????⚽️— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 31, 2021
An international flavoured #TOTW 27, available now in #FUT.#FIFA21 pic.twitter.com/TxRW9W93Eb
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