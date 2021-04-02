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Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21

Премьер-лига
(3 голосов)

Он отличился двумя голами за сборную Люксембурга

Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес попал в команду недели FIFA 21

Родригес отличился двумя голами за сборную Люксембурга в стартовых отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года. Он забил победный гол в ворота Ирландии (1:0) и отличился в матче против Португалии (1:3).

Отметим, что в символическую сборную недели FIFA 21 попал нападающий сборной Финляндии Теему Пукки, который забил в ворота Украины (1:1).

В текущем сезоне во всех турнирах в составе "бело-синих" Жерсон провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
EASPORTS

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
02.04.2021 в 08:20
Приємно, що гравець Динамо і неприємно, що не українець. І тим більше неприємно, що другий гравець тижня, це той, хто забив в наші ворота.
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