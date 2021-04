Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21

Вингер киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес попал в команду недели FIFA 21

Родригес отличился двумя голами за сборную Люксембурга в стартовых отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года. Он забил победный гол в ворота Ирландии (1:0) и отличился в матче против Португалии (1:3).

Отметим, что в символическую сборную недели FIFA 21 попал нападающий сборной Финляндии Теему Пукки, который забил в ворота Украины (1:1).

В текущем сезоне во всех турнирах в составе "бело-синих" Жерсон провел 29 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

