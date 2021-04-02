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Бессмертный: После победы над Шахтером нам будет еще тяжелее

Премьер-лига
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Наставник львовского клуба - о предстоящем матче с СК "Днепр-1"

Бессмертный: После победы над Шахтером нам будет еще тяжелее

Фото: ФК Львов

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против СК "Днепра-1".

- Команда понимает, что после победы над "Шахтером" нужно доказывать, что это не была случайность?

– Мы уже целую неделю на эту тему говорим с ребятами. Предупреждаем их, что теперь нам будет еще тяжелее. Мы сделали большой шаг вперед, но надо и дальше поддерживать направление, которое мы выбрали.

Можем взять очки против "Днепра-1" за счет организации, самоотдачи, уверенности в свои силы, – сказал Бессмертный.

Напомним, что матч СК "Днепр-1" - "Львов" пройдет сегодня, 2 апреля на стадионе "Днепр-Арена". Время начала в 19:00.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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