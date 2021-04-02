Бессмертный: После победы над Шахтером нам будет еще тяжелее

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный поделился ожиданиями от матча против СК "Днепра-1".

- Команда понимает, что после победы над "Шахтером" нужно доказывать, что это не была случайность?

– Мы уже целую неделю на эту тему говорим с ребятами. Предупреждаем их, что теперь нам будет еще тяжелее. Мы сделали большой шаг вперед, но надо и дальше поддерживать направление, которое мы выбрали.

Можем взять очки против "Днепра-1" за счет организации, самоотдачи, уверенности в свои силы, – сказал Бессмертный.

Напомним, что матч СК "Днепр-1" - "Львов" пройдет сегодня, 2 апреля на стадионе "Днепр-Арена". Время начала в 19:00.