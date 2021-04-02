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Форвард Десны выбыл на две-три недели из-за травмы ноги
Он пропустит 2-3 недели
Фото: ФК Десна
Нападающий "Десны" Филипп Будковский получил травму и не сыграет в ближайших матчах.
По информации Футбол NEWS, у форварда повреждение латеральной связки колена. Операция футболисту не понадобится, но он пропустит 2-3 недели.
В текущем сезоне во всех турнирах за "Десну" Будковский сыграл в 19 матчах, забил семь голов и отдал три результативные передачи.
Напомним, что после 19-ти туров команда Александа Рябоконя занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, в активе клуба 30 очков. В субботу, 3 апреля, "Десна" сыграет против "Олимпика".
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