Хавбек Львова: В матче с Днепром-1 будет сложнее, чем с Шахтером

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча против СК "Днепра-1".

"Сделали сенсацию, но никакой эйфории нет, потому что надо набирать очки.

"Днепр-1" – очень сильная команда. Мне кажется, они провели очень хорошие сборы. Тренер поставил хорошую игру. Мне кажется, с ними будет даже сложнее, чем с "Шахтером". Горняки – такая команда, которая дает играть. Если с ними есть чуточку везения, можно зацепить очечко.

"Днепр-1" после нового года очень прилично смотрится", – сказал Довгий.