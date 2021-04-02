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Хавбек Львова: В матче с Днепром-1 будет сложнее, чем с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня, 2 апреля

Хавбек Львова: В матче с Днепром-1 будет сложнее, чем с Шахтером

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Полузащитник "Львова" Алексей Довгий поделился ожиданиями от матча против СК "Днепра-1".

"Сделали сенсацию, но никакой эйфории нет, потому что надо набирать очки.

"Днепр-1" – очень сильная команда. Мне кажется, они провели очень хорошие сборы. Тренер поставил хорошую игру. Мне кажется, с ними будет даже сложнее, чем с "Шахтером". Горняки – такая команда, которая дает играть. Если с ними есть чуточку везения, можно зацепить очечко.

"Днепр-1" после нового года очень прилично смотрится", – сказал Довгий.

Напомним, матч "Днепр-1" - "Львов" состоится сегодня, 2 апреля. Время начала в 19:00.

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В статье: Алексей Довгий ФК Львов СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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