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Болельщики Шахтера определили лучшего игрока марта

Премьер-лига
(2 голосов)

Всего в голосовании поучаствовали 12 860 респондентов

Болельщики Шахтера определили лучшего игрока марта

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Официальный сайт "Шахтера" определил лучшего футболиста в составе "горняков" по итогам марта.

Им стал вингер Манор Соломон. За футболиста проголосовало 9 854 человека. Вторым стал Додо (1 850), третьим – Алан Патрик (790), четвертым – Майкон (366).

Всего в голосовании поучаствовали 12 860 респондентов.

В марте Соломон поучаствовал во всех 6 матчах "Шахтера". В 2 подряд турах чемпионата Украины с "Десной" и "Львовом" он отметился дублями. А еще он сделал ассист с Шотландией и забил Молдове за сборную Израиля в квалификации к чемпионату мира.

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В статье: Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
02.04.2021 в 09:58
особенно престижно было забить 2 гола в ворота ФК "ЛЬВОВ".
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