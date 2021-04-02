Болельщики Шахтера определили лучшего игрока марта

Официальный сайт "Шахтера" определил лучшего футболиста в составе "горняков" по итогам марта.

Им стал вингер Манор Соломон. За футболиста проголосовало 9 854 человека. Вторым стал Додо (1 850), третьим – Алан Патрик (790), четвертым – Майкон (366).

Всего в голосовании поучаствовали 12 860 респондентов.

⚒ Манор Соломон – ???? лучший игрок "Шахтера" в марте по версии болельщиков ????



В прошедшем месяце полузащитник забил 4 гола в 6 матчах. pic.twitter.com/H9MUHShjFk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 2, 2021

В марте Соломон поучаствовал во всех 6 матчах "Шахтера". В 2 подряд турах чемпионата Украины с "Десной" и "Львовом" он отметился дублями. А еще он сделал ассист с Шотландией и забил Молдове за сборную Израиля в квалификации к чемпионату мира.