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Президент Сан-Паулу предложил Динамо вариант погашения долга за Че Че
Бразильский клуб должен за игрока 3,3 млн евро
Фото: Динамомания/Автор - Olya Shcherbitskaya
Президент "Сан-Паулу" Жулио Касерес предложил киевскому "Динамо" вариант выплаты долга за переход полузащитника Че Че.
"Мы заплатили небольшие комиссионные, поэтому на сегодняшний момент наш долг перед "Динамо" составляет 3,3 млн евро. Предлагаем вариант с рассрочкой. Деньги поступают на счет "Динамо" каждый месяц небольшими суммами. Это непростая задача - словно ремонтировать самолет во время полета", - приводит слова Касереса uol.com.br.
Напомним, что "Сан-Паулу" выкупил Че Че у "Динамо" в начале 2019 года. Стороны договорились о выплате 5 миллионов частями, но "Динамо" пока что получило только 1,75 миллиона.
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