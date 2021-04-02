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Агент – о смене поколений в Шахтере: Вклад Тайсона и Марлоса в достижения клуба уже в прошлом
Пабло Буэно считает, что новое поколение тоже должно давать новый результат
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Агент игрока "Шахтера" Тете Пабло Буэно прокомментировал смену поколений в донецком клубе, также выделил лидера.
- В Украине часто сейчас спорят, почему у Шахтера проблемы, и есть два направления: одни люди говорят, что новые футболисты не дотягивают до Тайсона, Марлоса, Исмаили. Вторые считают, что Тайсон и Марлос уже состарились и их уже давно надо убирать и давать шанс молодежи. А что скажете Вы?
- Невозможно остановить время. Все проходит. "Шахтеру" надо было чуть раньше делать изменения. Тайсон, Марлос - внесли большой вклад в достижение клуба, но это уже остается в прошлом. Сейчас новое поколение, которое должно давать новый результат - Тете, Соломон, Трубин, Маркос Антонио, Фернандо. Это поколение очень перспективное. И если "Шахтер" будет давать им шанс, как это было в свое время с Тайсоном и Марлосом, то команда будет выходить в плей-офф Лиги чемпионов, а не Лиги Европы.
Вспомните, как молодежь сыграла против "Реала". За два дня до того матч Тете сказал мне: "Мы разорвем" Реал ". Он тренировался по три раза в день, готовясь к этому матчу. Кроме тренировок с командой еще была проведена работа с личным тренером. Даже когда вечером закрыли зал, он тренировался на улице. У него психология максималиста.
Как по мне, то лидерские функции в команде на себя должен взять Степаненко. Я был восхищен его игрой против "Интера". Он вышел на непривычной позиции и сыграл отлично против Лукаку. Без шансов для бельгийца! Мы говорим о матче Лиги чемпионов против команды, фактически с неограниченными ресурсами. Для меня Лукаку лучший и Тарас его остановил", - сказал Буэно.
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