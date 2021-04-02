Ингулец потерял основного игрока перед игрой с Мариуполем - Лавриненко отказывается называть фамилию

Главный тренер "Ингульця" Сергей Лавриненко рассказал о кадровых изменениях в команде перед матчем с "Мариуполем".

"К сожалению, вчера выпал основной защитник. Давайте я не буду называть фамилии, потому что для соперника это будет преимущество. Не сможем в этой игре рассчитывать и на Дениса Васина.

Если брать в целом последние матчи - набрали 7 очков из 9, и это не может не радовать. Сейчас эйфории никакой нет, мы понимаем, что игра с Мариуполем будет крайне важной для обеих команд – матч за 6 очков", - сказал Лавриненко.