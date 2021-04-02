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Ингулец потерял основного игрока перед игрой с Мариуполем - Лавриненко отказывается называть фамилию

Премьер-лига
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Также команда не сможет рассчитывать на нападающего Дениса Васина

Ингулец потерял основного игрока перед игрой с Мариуполем - Лавриненко отказывается называть фамилию

Фото: ФК Ингулец

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Главный тренер "Ингульця" Сергей Лавриненко рассказал о кадровых изменениях в команде перед матчем с "Мариуполем".

"К сожалению, вчера выпал основной защитник. Давайте я не буду называть фамилии, потому что для соперника это будет преимущество. Не сможем в этой игре рассчитывать и на Дениса Васина.

Если брать в целом последние матчи - набрали 7 очков из 9, и это не может не радовать. Сейчас эйфории никакой нет, мы понимаем, что игра с Мариуполем будет крайне важной для обеих команд – матч за 6 очков", - сказал Лавриненко.

Напомним, что поединок "Мариуполь" - "Ингулец" пройдет завтра, 3 апреля в Харькове. Начала матча в 14:00. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ команда из Петрово занимает 9- е место, набрав 19 очков. "Азовцы" занимают 10-е место - 18 баллов.

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
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Источник:
ТК Футбол

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