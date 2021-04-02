Рябоконь: Просмотрели все игры Олимпика - рисунок игры меняется

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился ожиданиями от матча против "Олимпика".

"Мы просмотрели все игры. Рисунок игры меняется. Не сомневаюсь, что Калитвинцеву удастся создать боеспособный коллектив. На все нужно время. Тренеров такого уровня не так много в Украине. Со всей серьезностью готовимся к матчу, - сказал Рябоконь.