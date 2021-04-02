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Рябоконь: Просмотрели все игры Олимпика - рисунок игры меняется

Премьер-лига
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Наставник "северян" - о предстоящем матче с донецким клубом

Рябоконь: Просмотрели все игры Олимпика - рисунок игры меняется

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился ожиданиями от матча против "Олимпика".

"Мы просмотрели все игры. Рисунок игры меняется. Не сомневаюсь, что Калитвинцеву удастся создать боеспособный коллектив. На все нужно время. Тренеров такого уровня не так много в Украине. Со всей серьезностью готовимся к матчу, - сказал Рябоконь.

Напомним, что поединок "Десна" - "Олимпик" состоится завтра, 3 апреля, на стадионе им. Ю.Гагарина в Чернигове. Время начала матча в 19:30.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ТК Футбол

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