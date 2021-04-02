Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рябоконь: Просмотрели все игры Олимпика - рисунок игры меняется
Наставник "северян" - о предстоящем матче с донецким клубом
Фото: ТК Футбол
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь поделился ожиданиями от матча против "Олимпика".
"Мы просмотрели все игры. Рисунок игры меняется. Не сомневаюсь, что Калитвинцеву удастся создать боеспособный коллектив. На все нужно время. Тренеров такого уровня не так много в Украине. Со всей серьезностью готовимся к матчу, - сказал Рябоконь.
Напомним, что поединок "Десна" - "Олимпик" состоится завтра, 3 апреля, на стадионе им. Ю.Гагарина в Чернигове. Время начала матча в 19:30.
Популярное сейчас
- Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
- Днепр-1 - Львов. Анонс и прогноз матча УПЛ на 2 апреля 2021
- Футболист Динамо попал в команду недели FIFA 21
- СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
- Ирина Морозюк открыла в Киеве собственный салон красоты. ФОТО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО